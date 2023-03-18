半导体法难得看到朝野意见一致……为了民生和经济的协治应该延续下去. March. 18, 2023 07:45. . 为了让韩国企业减轻卷入全球半导体战争的负担、扩大投资的《K芯片法》有望在本月内通过朝野协议在国会获得通过。因为共同民主党同意了减免大企业半导体设施投资15%税金的政府方案。尹锡悦政府上台后的10个多月里，因严重的朝野矛盾而停滞不前的国会好不容易达成了一致意见。 国民力量党和共同民主党前天在企划财政委员会赋税小委员会上协商并通过了以大企业半导体设施投资税额扣除率从原来的8%提高到15%、中小企业从16%提高到25%为内容的赋税特例限制法修订案。朝野政党决定，在政府案的基础上，将氢技术、未来型移动手段等纳入国家战略技术，给予同样的优惠。由于是朝野协商后进行处理，预计在22日的企划财政委员会全体会议、30日的全体会议上也能顺利通过。三星电子决定在今后20年内投入300万亿韩元、在龙仁构筑尖端半导体集群的投资计划也获得了动力。 《K芯片法》在当初计划将6%的大企业半导体设施投资扣除率提高到20%的执政党、主张提高到10%的在野党针锋相对的情况下，莫名其妙地接受了担心税收减少的企划财政部8%的方案，并于去年底在国会通过。与减免设施、研发投资减免25%税金的美国、台湾相比，认为支援水平明显下降的批评接连不断。最终，尹锡悦总统指示重新讨论，一直表示“不能对大企业减税”的共同民主党改变了态度，修改法律的头绪得以解开。 此次两党协议将成为尹锡悦政府上台后，因尖锐的对峙而阻碍民生、经济法案的国会转向建设性方向的契机。最近，国民力量党代表（党首）金起炫和共同民主党代表（党首）李在明也对民生领域合作的必要性达成了共识。应该趁势处理对在高物价、高利息和长期化的经济萧条中受苦的平民、企业有实际帮助的法案。 特别是，去年底结束日落期限的未满30人的中小企业的8小时后加班工作制后续立法迫在眉睫。因不能延长工作而收入减少的工人们抱怨说：“为什么要阻止工作机会?”因电、煤气费用暴涨而叹息的平民、小商贩支援方案也应该由朝野双方共同思考。为了减少因税收减少而日益扩大的财政健全性的忧虑，最近朝野政党正在讨论的实施财政准则也有必要加快速度。

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