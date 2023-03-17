用NFT卖出6亿画作的艺术家，借助元宇宙概念. March. 17, 2023 07:42. by 金善美 kimsunmi@donga.com. “我想用COCONE的虚拟化身（Avatar）技术和我的画作《Eyedoll》来平定全球元宇宙（Metaverse）市场。” 作为国内画家，2年前首次发行非同质化代币（NFT）并以6亿韩元成交的艺术家玛丽•金，此次变身为元宇宙制作人。她与元宇宙专门企业“COCONE”携手，负责利用虚拟形象的元宇宙服务“Centennial”的总策划。玛丽•金制作故事、虚拟化身、数码时尚单品等的该服务将于今年年末公开。 15日接受东亚日报采访的玛丽•金表示：“喜欢挑战新的事情，继NFT之后，又加入了元宇宙”，“对现实的自己感到不满意的现代人，会通过数码分身虚拟形象感受到解放感。” 在澳大利亚皇家墨尔本理工大学专攻创意媒体的玛丽•金在2年内画了700多幅画，上传到赛我网和博客上，获得了大众的人气。2011年，她负责了YG娱乐女子组合2NE1的专辑封面和MV。虽然在国内美术界没有学脉和人脉，但她成为了Gana Art的专属作家，并在学古斋画廊等地举行了展示会。前F1会长伯尼•埃克莱斯顿等收藏着她的作品。 COCONE公司成立于2008年，是一家结合虚拟化身和时尚开展“角色装扮”事业的公司。到目前为止，全球用户数为1.3亿人，他们购买的数码单品共有160亿个。在大眼睛的少女角色上加上“Eyedoll”的名字，一直以多种形态复制的玛丽•金表示：“此次元宇宙项目体现了最近阿尔法一代（2010年以后出生）感受到的比现实更现实的世界，从这一点来看，同时感受到了责任感和激动之情。”

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