继硅谷银行之后，轮到瑞士信贷银行……需要先发制人的风险管理. March. 17, 2023 07:42. . 随着美国硅谷银行倒闭，金融危机的恐惧正在扩散到欧洲。瑞士投资银行、瑞士信贷银行成为新的震中。美国和欧洲银行的股价同时暴跌，信用等级也即将下降。 世界九大投行之一瑞士信贷的危机最近通过年度财务报告表示：“发现了内部控制方面的重大弱点。”再加上最大股东沙特阿拉伯国立银行表示不能追加流动性支援方针后，瑞信一天内股价暴跌了近30%。瑞信前年因对韩裔美国投资者黄·比尔经营的阿古斯资本（Achegos Capital）的投资失败，遭受了超过7万亿韩元的损失等诸多不利因素，从去年年末开始，顾客的取款量剧增。 瑞士信贷的危机与向安全资产美国国债投资一半以上资产后、因利率上升导致国债价格下降而破产的硅谷银行的情况大不相同。但笼罩在不安感中的世界金融市场却处于极度敏感的状态，甚至出现了细小的不利因素，直接导致提现事态。如果面向全世界营业的大型银行瑞士信贷破产，对全球金融市场的冲击将无法与以硅谷风险企业为顾客的硅谷银行相比。 硅谷银行事件发生后，韩国金融当局曾表示，“对韩国金融市场产生的效果有限”，现在才要求国内银行扩充自己的资本。从显示多大程度上可以用自有资本填补借出后未能回收的资产的自有资本比率来看，国内银行为12.26%，与欧盟、美国等相比还不足。最近，股东们要求扩大分红的要求越来越大，因此该比率很有可能进一步下降。 韩国的金融系统与美国、欧洲不同，背负着超过国内生产总值的巨额家庭负债炸弹。让硅谷银行在36小时内超高速破产的“数字银行挤兑”，在手机银行普及的韩国，危险性更大。金融当局应该以银行界等为对象，尽快实施假设最坏情况的“压力测试”，引导他们先发制人地积累足够的资本。金融公司也有必要克制过分的分红、发放职员奖金等。

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