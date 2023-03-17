产业界和学界人士：“韩日应在中小制造业领域进一步增加交流”. March. 17, 2023 07:43. by 李새샘 iamsam@donga.com. 为生产各种产品打造“框架”的模具企业聚集的韩国模具协同组合将于4月在日本举行模具展示会。由于新冠疫情的扩散，日本当地展示会的举办自2019年以后中断已有4年。协同组合理事长申龙文（音）表示期待道：“这一期间，来自日本的业务量减少了一半，今后如果韩日交流增加，订单也会增加。仅靠国内的业务量存在不足的情况下，日本企业的模具订单将成为重要的食物。” 与化妆品和服装等消费品领域的中小企业出口最近急速增长不同，制造业领域的出口因韩日关系梗塞和新冠疫情的扩散而持续减少。据中小风险企业部16日透露，去年韩国中小企业对日本的十大出口产品中，模具出口额为2820万美元，同比减少15%，连续3年呈现减少趋势。汽车零部件出口额也比前一年减少了4.4%。但是半导体制造用设备（26.2%）、石油产品（18.9%）等出口有所增加。由于疫情等原因，半导体和石油产品需求剧增的影响很大。 专家们指出，即使是为了提高国内中小、中坚企业的竞争力和扩大销路，也应该恢复崩溃的供应网，增加与日本企业的交流。西江大学国际研究生院教授许允（音）表示：“在供应网危机可视化的情况下，像日本一样有竞争力的供应商和需求者距离较近，这对于国内企业来说，在节约费用、提高品质、稳定性方面也是积极的。在材料、零部件、装备领域的国产化努力持续的同时，应该增加与日本的合作。”

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