英国第一位女画家. March. 16, 2023 07:49. . 在女画家稀少的17世纪，如果说意大利有阿尔特米西娅•詹蒂莱斯基，那么英国就有玛丽•比尔。虽然没能专门学习美术，也不属于画家组合的公会，但比尔成为了英国第一位女画家。这怎么可能呢？ 比尔1633年3月出生于英国萨福克的一个司祭馆。父亲是圣公会神父，也是业余画家。得益于此，她从小就学会了画画。18岁时，她嫁给了纺织商人兼业余画家查尔斯•比尔。丈夫高度评价妻子的才能。比尔从事专业画家工作后，丈夫干脆辞去了工作，成为了妻子的专职经纪人。丈夫还详细记录了妻子如何画画、达成什么样的交易、谁访问、称赞等。比尔还是一位作家。1663年，她写下了用油画画杏子的指南《观察记录》。虽然没能出版，但这是最早用英文写有关油画教育的著作之一。 1666年，比尔画了一幅自画像（照片），表现了作为画画家长的认同感。调色板挂在墙上，右手抓着画着两个儿子未完成的肖像画的画布。这幅画与丈夫的肖像画是一对，似乎是想通过两幅肖像画展现家庭成员的完整体。 直到那时，她还把家人或熟人的肖像画作用于练习或作为礼物。从1670年代开始，为了赚钱正式开始画画，并慎重挑选模特。作为画家，为了获得好的名声，她画出了受人尊敬的神职人员或贵族。此后，比尔赚了足够的钱，把10%的收入捐给了慈善机构。 虽然女性生活在接受正式教育都很艰难的时代，但比尔凭借出色的才能和艺术环境成为了画家。结婚后也成功到了只靠卖画养活家人的程度。她是一位在21世纪取得来之不易的卓越成就的艺术家。

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