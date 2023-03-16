公共交通和超市内的药店从20日开始“无需义务佩戴口罩”. March. 16, 2023 07:51. by 李智云记者 easy@donga.com. 从20日开始，即使不戴口罩，也可以乘坐公交车、地铁、飞机等公共交通。这是根据1月30日解除室内戴口罩义务后，新型冠状病毒感染症（COVID-19）的流行状况仍然稳定的判断而采取的措施。 中央灾难安全对策本部15日确定并发表了将戴口罩义务放宽为“劝告”的内容。从20日开始，访问大型超市、火车站、客运站等所在的开放型药店时，也将解除戴口罩的义务。 2020年1月中断的往返于韩国和中国的客轮也将从同一天开始恢复运行。两国间的旅客运输是时隔3年零2个月后依次恢复的，此前只有货船往返于两国之间。 通过此次措施，戴口罩是“义务”的地方只剩下医院和普通药店等医疗机构和老人疗养院等感染脆弱设施。预计医院和易感染设施佩戴口罩的义务将在4月末、5月初世界卫生组织（WHO）解除“国际公共卫生紧急事态（PHEIC）”后才能调整。 行政安全部次官韩昌燮（中央灾难安全对策本部第二次长）在当天的会议上表示：“积极劝告拥挤时间段的公共交通使用者、高危险群、有症状者佩戴口罩。”也就是说，嘱咐乘坐公共交通工具时，根据本人判断，必要时请自发戴上口罩。 现在剩下的新冠病毒防疫措施只有对确诊者的7天隔离义务和医疗机关等部分戴口罩的义务。疾病管理厅计划于本月末发表包含解除其余防疫措施方案的“路线图”。

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