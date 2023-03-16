美英高尔夫协会：“将限制高尔夫球性能，飞行距离不超过289.9米”. March. 16, 2023 07:50. by 姜泓求 windup@donga.com. 预计今后将很难看到打出超过350码（约320米）长打的选手。 主管世界高尔夫规则的美国高尔夫协会（USGA）和英国R&A15日通过联合声明表示，将限制选手在职业大赛上使用的高尔夫球性能。这是为了抑制不断增加的飞行距离而采取的措施。 USGA和R&A计划在3年内修改规定，以时速127英里（约204.4公里）挥杆速度击打高尔夫球时，飞行距离不超过317码（约289.9米）。如果适用该规定，职业选手们就要把目前使用的高尔夫球换成飞的不是那么远的球。美国职业高尔夫（PGA）巡回赛顶级长打者的飞行距离将减少15码（约13.7米）。这项规定不适用于业余高尔夫选手。 高尔夫球性能限制措施是因为担心随着飞行距离的增加，高尔夫运动的本质正在被破坏。本赛季PGA巡回赛选手们的发球平均飞行距离为297.2码（约271.8米），比20年前的285.9码（约261.4米）增加了约4%。平均打300码以上的长打者也在同一期间从9名增加到了83名。在13日结束的PGA巡回赛球员锦标赛上，罗里•麦克罗伊（北爱尔兰）击出了最远362码的开球。 随着飞行距离的增加，不断有人提出问题。随着长打者的增多，使用多种球杆的战略性球场攻略似乎正在消失。高尔夫球场的场地也越来越长。从下月6日开始举行的大满贯赛事美国大师赛的比赛场地奥古斯塔国家俱乐部的象征性13号洞（5杆）增加了35码，达到了545码。随着高尔夫球场的延长，比赛时间也在增加。去年，USGA和R&A为了缩短飞行距离，将球杆轴的长度限制为46英寸，但没有取得太大的效果。 USGA和R&A计划在8月之前达成一致意见，但也出现了反对的声音。全世界职业选手使用最多的高尔夫球Titleist的制造商Acushnet反驳道：“今后选手们应该使用20世纪90年代使用过的短距离高尔夫球。”男子高尔夫代表长打者布赖森•迪尚博（美国）也表示，“对于努力打得更远的选手来说，这是很大的不利因素。（限制高尔夫球性能）是高尔夫比赛中能做的最可怕的事情。”PGA巡回赛表示：“将对此事进行广泛、独立的讨论”，“不会对巡回赛、选手或粉丝们享受比赛产生负面影响，将尽最大努力给高尔夫运动带来利益。”

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