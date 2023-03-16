李箱用日语写的诗时隔67年重新翻译，“尽可能直译了”. March. 16, 2023 07:50. by 崔勋振记者 choigiza@donga.com. 现代诗人兼小说家李箱（本名金海卿•1910~1937年）在作品活动初期用日语写的28首诗重新翻译后编写的诗选集《永远的假设》（创美书出版社）最近出版了。 曾担任日本帝国主义强占时期朝鲜总督府建筑技师的李箱在1931~1932年建筑专门杂志《朝鲜和建筑》漫评栏上用日语连载了《异常的可逆反应》、《破片的景致》、《▽的游戏―》等诗作。 虽然过去也有翻译本，但高丽大学民族文化研究院研究教授金东熙（音）认为有必要“用21世纪的语言进行解读和翻译”，因此重新进行了翻译。1956年文学评论家林钟国（1929~1989年）首次翻译出版了《李箱全集》（第3卷），至今已过去了67年。 金教授15日在首尔钟路区一家餐厅举行的记者招待会上表示：“现有的翻译全集为了帮助读者理解，进行了注释工作和积极意译，相反，在此次工作中排除了注释，对日语诗原文进行了周密的考证，尽可能地直译了。”这是为了让读者不拘泥于翻译的框架，接触诗。 过去的译本没有像日语竖写原文那样分写。但在此次作业中，由于无法确定李箱是出于省略分写，还是单纯按照当时的标记惯例，所以像今天的标记法一样原样保留了分写。 古语改用现代语。在之前的译本中，“基督的货币貧弱地让人无视”(《两个人…2…》中）翻译成“基督的货币贫弱得不像话”。“作为慈善家的女人虽然是尽一份力的心算”（《狂女的告白》中）改成了“作为慈善家的女人想挺身而出”。“日复一日，忘却了数字的COMBINATION”（《LE URINE》中）将语序改为“不知不觉间忘记了数字的COMBINATION”，自然地读出来。提议新翻译出版的出版社“创美书”的代表金贤宇表示：“当时的文人中，李箱是唯一一位用双语（日语、朝鲜语）发表诗与日本诗人并肩而立的”，“希望打开韩国近代文学新篇章的李箱的诗能被今天的读者广泛阅读。”

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