美国银行恐再次破产，股值两天内蒸发607万亿韩元. March. 15, 2023 07:42. by 金玹秀, 朴民優 kimhs@donga.com,minwoo@donga.com. 美国总统拜登也高呼全额保障存款，并出面阻止硅谷银行破产后风暴，但以地区中小型银行为中心，追加破产危机感正在高涨。美国中小型银行股价暴跌60%以上，13日、14日两天全球金融股市价总额蒸发了607万亿韩元。由于担心源自美国的金融风险，韩国综合股价指数KOSPI暴跌2.56%。 当地时间13日，拜登在纽约股市开盘之前通过直播演讲强调，“我们的银行系统是安全的”，但未能平息投资者的恐惧心理。当天，美国旧金山基础银行“第一共和国银行”和亚利桑那地区“阿莱恩斯西部银行”的股价分别暴跌了61.8%和47.06%。从开盘后开始，由于地方中小型银行股的股价急剧下降，上午12家银行股的交易暂时中断。 美联储前一天表示，只要有担保物，实际上将在1年内无限制地支援流动性，但3天内两家历史性的美国银行倒闭的冲击仍未消除。 14日开盘的亚洲股市也充满了围绕金融公司的危机感。特别是KOSPI比前一天下跌2.56%，以2348.97收盘，在亚洲股市中呈现出最大的跌幅。这是自去年9月2日（-3.02%）以来的最高值。投资心理萎缩的外国人仅在有价证券市场就抛售了约6400亿韩元的股票。创业板KOSDAQ指数比前一天暴跌3.91%，以758.05收盘。13日和14日两天，全球金融股的股价损失剧增到4650亿美元（约607万亿韩元）。 市场对包括银行在内的金融公司的担忧是因为硅谷银行事件，一直被认为是安全资产的债券的潜在危险性成了现实。据美国联邦存款保险公司透露，以去年底为准，因利率上调期国债等债券价格暴跌而未能实现的账面损失达6200亿美元（约810万亿韩元）。 随着美联储持续1年多的高强度紧缩带来的负担累积，美国金融系统的脆弱性暴露出来，美联储的标准利率上调也将受到阻碍。野村证券等甚至提出了“降息”的预测。由于硅谷银行风波扩散与否、美联储的货币政策路径、通货膨胀趋势等复杂的函数，市场的变动性和不确定性进一步增大。

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