日媒：“尹-岸田的二茬晚餐地点是有着128年历史的西式快餐厅”. March. 15, 2023 07:41. by 东京=常驻记者 李尚勋、金敏智 sanghun@donga.com、mj@donga.com. 据日本媒体报道，尹锡悦总统和日本首相岸田文雄将于16日在日本东京举行韩日首脑会谈。两人将罕见地举行两次晚餐，而第二次晚餐的地点是1895年在东京市中心银座创立的具有128年历史的西式快餐厅“炼瓦亭”。两国正在协调两国首脑在银座一带的餐厅第一次用餐后、转移到炼瓦亭进行对话的日程。 特别是《读卖新闻》报道称，考虑到尹锡悦爱吃吃蛋包饭的喜好，双方想到了西式快餐胜地炼瓦亭，“只有少数人参加，将加深两国首脑的信赖关系”。也就是说，这一安排体现了每当各国首脑到来时，日本都会竭尽全力招待客人的日本特有的“御手洗”文化。不过，也不能排除因警卫问题等更换餐厅的可能性。 《东亚日报》采访团14日造访了炼瓦亭，但它没有营业。正门前还挂着“为了紧急整顿，13日、14日临时休息”的告示。还有几名不知道餐馆关门而来的顾客转身离去。 来吃蛋包饭的60多岁日本女性介绍说：“这是一家在日本最早推出蛋包饭的西餐店，现主人是第四代，我是30年前开始的常客。”她来悄悄地说：“这家餐馆不接受预约，客人吃饭是要排队的。”当记者提到尹锡悦可能造访时，旁边的另一名女性用韩语说“太开心了”。她表示，因为对韩国文化等很感兴趣，所以最近开始学习韩语。 炼瓦亭的招牌菜是“正宗猪排”和“明治诞生蛋包饭”，均售价2600日元（约25500韩元）。最贵的牛排是1.6万日元（约15.68万韩元）。这里还经营啤酒、威士忌、日本清酒等酒类。由于历史悠久，老式的室内装饰依然如故，看起来多少有些简陋。这里不能使用信用卡，只收现金。 每当各国首脑到来时，日本都会展示“量身定做的盛情款待”。2018年5月时任韩国总统文在寅访日时，时任日本首相安倍晋三为纪念文在寅就任一周年，用韩文赠送了写有“祝贺就任一周年”的草莓蛋糕。去年5月美国总统拜登首次访日时，岸田在以日本式庭院美丽而闻名的东京“八芳园”举行了晚宴。日本给喜欢打高尔夫的美国总统特朗普提供了高尔夫招待，给美国总统奥巴马提供了最高级寿司匠人制作的寿司。

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