黄喜灿替补上场仅1分钟就扳平比分……李康仁在16场比赛之后再次破门. March. 14, 2023 07:38. by 金培中 wanted@donga.com. “黄牛”黄喜灿（27岁•狼队）和李康仁（22岁•皇家马洛卡队）双双品尝到了进球的滋味。 黄喜灿在13日与纽卡斯尔联队的2022~2023赛季英格兰足球超级联赛（EPL）客场比赛中，在球队0比1落后的下半场第24分钟替补上场，并在1分钟内攻入了扳平比分的进球。这是黄喜灿本赛季在联赛中的第一个进球。另外，这也是继1月8日与利物浦的英格兰足总杯第3轮比赛进球后的本赛季第2粒入球。2021年身穿伍尔弗汉普顿队（即狼队）队服的黄喜灿上赛季在联赛中攻入5球。黄喜灿在正式比赛7粒进球中，以纽卡斯尔联队为对象攻入了3球。 黄喜灿在上个月5日与利物浦的联赛比赛中腿筋受伤后，经过一个多月的恢复，当天进行了复出战。下半场第25分钟，黄喜灿在对方球门前混战的情况下，抓住对方后卫解围出来的球，用左脚踢入球门。英国媒体《每日邮报》报道说：“伍尔弗汉普顿队在换上黄喜灿后在场上立即取得了效果。” 但遗憾的是，狼队在下半场第34分钟被对方攻入一球，最终以1比2败北，本场比赛球队以7胜6平14负（积27分）的成绩继续排在积分榜第13位。纽卡斯尔联队（积44分）超过利物浦队（积42分），跃居至第5位。与多赛两场的第4名托特纳姆热刺队（积48分）仅相差4分。 12日，李康仁在与皇家社会队的2022~2023赛季西班牙足球甲级联赛主场比赛中首发出场，并在0比1落后的下半场第5分钟攻入扳平比分的进球。这是自去年10月23日与巴伦西亚队的联赛比赛中进球后，狼队时隔16场（正式）比赛再次取得进球。由此，李康仁也将自己本赛季的联赛攻击点增加到了7个（3粒进球，4次助攻）。2021年转会到马洛卡队的李康仁上赛季在联赛中取得了3个进攻点（1粒进球，2次助攻）。 西班牙媒体《马卡报》报道称，“李康仁在马洛卡队是像灯塔一样的选手。马洛卡之所以能在中游继续竞争，得益于李康仁的活跃。他是球队中最重要的球员。”最终，马洛卡队以1比1战平对手。

한국어