美国出面平息金融冲击，“100%保障硅谷银行存款”. March. 14, 2023 07:39. by 金玹秀, 朴民優 kimhs@donga.com,minwoo@donga.com. 美国联邦政府为了防止硅谷银行破产带来的危险转移，决定进行全额存款的保障。在以中小型银行为中心发生银行挤兑（大规模取款）的忧虑扩散后，政府开始介入。随着美国当局宣布介入，之后开盘的韩国和亚洲金融市场避免了“黑色星期一”。有预测称，因美联储高强度紧缩引发的危机将使美联储提前转向“冻结利率”的政策。 当地时间12日，美国财政部和联邦存款保险公司发表联合声明称：“财政部长耶伦根据美联储和存款保险公司的建议，在与拜登总统协商后决定全额保障硅谷银行的存款额。储户们可以从13日开始提取存款。”在硅谷银行10日因大规模挤兑事件关闭两天后，政府采取了上述措施。 美联储还决定实施向银行提供紧急流动性的基金“银行定期融资计划（Bank Term Funding Program）”，其宗旨是尽早阻止40年来出现的高利息局面带来的“金融系统危机”。当天，纽约州规制当局关闭了虚拟货币企业主要交易银行——总资产规模为1100亿美元（约143万亿韩元）的“签名银行”，这也是为了防止金融混乱而采取的措施。 虽然解决了眼前的燃眉之急，但仍然有人担心，新冠疫情期间形成的泡沫急剧转换为美联储的高利率局面带来的金融不安因素何时会爆发。因此有观察人士认为，美联储有可能在3月份的联邦公开市场委员会上果断实行把基准利率上调0.25个百分点的“婴儿步”或考虑冻结措施。高盛当天表示：“我们预计美联储将在3月份冻结（上调利率）。” 全球金融市场担心的“黑色星期一”没有上演。盘中呈现混乱趋势的韩国综合股价指数（KOSPI）比前一天上涨0.67%（16.01点），以2410.60收盘。KOSDAQ指数盘中下跌近2%，也以上涨0.04%（0.29点）的788.89点收盘。尹锡悦总统要求参谋们“仔细检查对国内金融市场及实物经济的影响”。

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