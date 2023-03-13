“打倒希特勒”的呐喊声在天空中响起……“白玫瑰团”最后幸存者离世. March. 13, 2023 07:40. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 二战期间对抗德国纳粹政权展开非暴力抵抗运动的团体“白玫瑰团”的最后幸存者特劳特•拉弗伦茨（照片）于当地时间6日去世，享年103岁。 据《华盛顿邮报》（WP）等媒体11日报道，她的遗属们表示，拉弗伦茨在美国南卡罗来纳州的家中去世。具体死因尚不清楚。 白玫瑰团是1942年以汉斯•绍尔和索菲•绍尔兄妹等年轻学生为中心组成的团体，通过散发揭露纳粹政权犯罪的传单、留下涂鸦（在公共场所墙壁上画的画或涂鸦）的方式抵抗纳粹。白玫瑰团当时发放的传单中包含了“屠杀犹太人是人类历史上任何事物都无法比拟的犯罪”、“打倒希特勒”等内容。当时是医科大学学生的拉弗伦茨负责确保墨水、纸张、信封等物品，并在慕尼黑的一家书店秘密复制传单。 但是1943年2月，绍尔兄妹在大学街散发传单时被学校警卫发现，被秘密警察盖世太保逮捕，白玫瑰团的活动也随之停止。纳粹在逮捕4天后斩首了抓获的白玫瑰团领导层，对其进行了残酷的镇压。当时希特勒下令重启断头台处决，当时德国有5000多人未经审判就以斩首刑丧命。 拉弗伦茨也曾两次被秘密警察逮捕并服刑，直到德国战败为止，一直受到纳粹的监视。战争结束后，她于1947年移居美国，完成了医学学习。 在那里她与眼科医生伯南•佩吉结婚，两人婚后育有4个孩子。之后她在美国担任了20多年的特殊学校校长，在认知学领域也长期活动。 2019年5月拉弗伦茨迎来100岁生日时，德国总统弗兰克-瓦尔特•施泰因迈尔授予她功劳勋章。施泰因迈尔总统评价说：“拉弗伦茨是少数几个具有抵抗纳粹独裁和屠杀犹太人恶行的勇气的人之一”，“她是自由和人类爱的英雄。”

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