“硅谷财路”破产引发“黑色星期一”恐慌. March. 13, 2023 07:40. by 金玹秀, 朴民優 kimhs@donga.com,minwoo@donga.com. 美国科技企业的主要交易银行硅谷银行在大规模取款（银行挤兑）事态48小时后被关闭。为了应对因急剧的利率上调而持有的国债暴跌等事态，资产达277万亿韩元的银行瞬间崩溃。全球创业业界在接连倒闭的恐惧中呼吁政府提供紧急支援。 当地时间10日上午，美国加利福尼亚州金融保护创新局关闭了陷入无法支付事态的硅谷银行，并指定美国联邦存款保险公司作为破产管理人。硅谷银行成立于1983年，40年来一直以美国西部地区风险资本及创业企业为主要顾客。它吸引技术企业存款，向初创企业提供贷款，起到了美国、英国、印度、中国等技术产业“资金来源”的作用。 但是，最近由于美联储上调利率，硅谷银行持有的国债价格暴跌，存款利息负担加重，宣布了大规模筹资计划，引发了市场的恐惧。8日下午，硅谷银行的母公司硅谷银行金融集团公布22.5亿美元（约3万亿韩元）规模的新股筹措计划等后，出现了“银行挤兑”。因高利率而饱受资金梗塞困扰的美国技术企业争先恐后地提取存款。 9日一天内，提取额高达420亿美元（约56万亿韩元），硅谷银行股价暴跌60%以上。其结果，在48小时后的10日上午，银行被关闭。有人指出：“这是自2008年华盛顿互助银行崩溃以来，美国历史上第二次最大规模的银行失败。” 硅谷企业表示，从13日开始可能会接连倒闭，担心出现意为西方不祥的“13日星期五”的“13日星期一”。风险投资家大卫·萨克斯在推特上表示：“如果周一前不宣布‘所有存款都安全’，危机将会扩散。” 考虑到此次事件是大流行泡沫和高利率的影响，房地产贷款银行等有可能成为下一个危机的震源。不过，很多人预测，硅谷银行的顾客仅限于技术行业，不会像2008年雷曼兄弟破产导致整个金融系统崩溃、全球金融危机爆发一样，导致“第二个雷曼模式”。 韩国金融当局也正在密切关注事件对国内金融市场产生的影响。副总理兼企划财政部部长秋庆镐12日与金融委员长金柱炫、金融监督院院长李福贤、韩国银行副总裁李承宪、总统经济首席秘书官崔相穆举行了定期座谈会，集中盘点了硅谷银行事件。金融当局表示：“随着此次硅谷银行的流动性危机扩散到银行关闭，不能排除金融市场变动性和不确定性扩大的可能性。” 据悉，国民年金拥有约10万股硅谷银行股份。以去年底为基准，股票价值为304亿韩元左右，但在9日股价暴跌后减少了一半。

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