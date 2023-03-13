沙特和伊朗在中国会面并就关系正常化达成协议，“无异于打了拜登的耳光”. March. 13, 2023 07:40. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 中国宣布斡旋中东老冤家沙特阿拉伯和伊朗关系正常化后，美国露出不满的神色。以中东为舞台，美中展开了心理战。在美国与曾是盟邦的沙特关系恶化之际，中国似乎以缓和中东紧张局势的斡旋者自居。 主要外媒和伊朗和沙特媒体10日报道说：“（伊朗和沙特）两国决定恢复外交关系，在对方国家重新开设大使馆。”两国外交关系正常化是自2016年1月以后时隔7年多。当时，沙特不顾伊朗的反对，逮捕本国什叶派有影响力的神职人员并处决一部分人后，伊朗什叶派势力开始攻击沙特驻伊朗大使馆等，导致了断交事态。 两国关系正常化协议从6日起在中国全国人民代表大会（相当于国会）召开的中国北京进行，为期4天。伊朗和沙特政府10日在声明中表示：“对安排此次会谈的中国领导人和政府表示感谢。”中国外交总指挥、中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅当天也表示：“此次北京对话是以中国和沙特、伊朗三国领导人的共识为基础推进的。对话取得了重要的成果。” 一直以沙特为最大友邦、对“世界火药库”中东展开政策的美国虽然表示支持协议，但并没有掩饰不快的心情。白宫国家安全委员会协调员约翰·柯比当天在电话吹风会上表示，“我们支持为缓和该地区紧张局势而做出的所有努力。伊朗出现在与沙特的谈判桌上，是因为对内外压力，而不是因为中国邀请伊朗进行对话和协商”，极力缩小谈判的意义。当被问及“美国在中东影响力缩小的时候，中国是否在增强存在感”时，柯比强调：“我们坚决反对‘我们远离中东’的主张。” 据外媒报道，由于沙特和伊朗达成关系正常化协议，美国处于守势。美国智库布鲁金斯研究所外交政策副局长苏珊娜·穆隆尼对《华尔街日报》分析称：“此次协议给中国的宣传活动带来了巨大的胜利。从这个角度来看，这无异于沙特打了拜登政府的耳光。”路透社也报道说：“在美国长期行使影响力的地区，中国充当和平斡旋者，令美国政府人士感到不安。”

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