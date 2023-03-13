硅谷银行破产引发轩然大波……要应对“风险投资严寒”和“金融市场动摇”. March. 13, 2023 07:39. . 由于美国创业公司的资金来源硅谷银行突然崩溃，世界金融市场陷入了恐慌。40年来一直起着新生企业“接生婆”作用的资产规模达2090亿美元的银行倒闭，仅用了两天时间，从这一点来看，冲击更大。始于雷曼兄弟破产的2008年全球金融危机的记忆仍然历历在目的情况下，不安感正在增大。 美国有史以来第二大规模的此次银行破产，是首次显示美国攻击性利率上调导致金融系统变得多么脆弱的事例。低利率时期大规模投资美国国债的金融公司因利率上调导致债券价格暴跌，遭受了损失。以硅谷银行为例，随着主要顾客风险企业的资金来源枯竭，为了确保现金而抛售债券，但银行未能应对爆发性的提取存款要求。有人担心，危机可能会蔓延到情况相似的其他银行。 虽然大部分人认为，目前扩散到金融圈整体系统危机的可能性不大，但也不能掉以轻心。特别是对外依存度较高的韩国更是不能放松警惕。因为海外市场的不确定性很容易导致股价下跌或汇率上升等韩国金融市场及实物经济的不稳定。包括韩国在内的亚洲市场将从今天起正式受到影响，因此需要彻底的监督。 此次事件显示出美国金融系统的脆弱性，由此应该检查韩国金融市场是否也有漏洞。去年乐高乐园事件对公司债券市场梗塞的冲击尚未消失，而且房地产项目融资、企业信用风险、家庭负债等潜在炸弹随处可见。为了避免小火种导致资本急剧流出，引发系统危机，应该进行管理。在风险投资本来就冻结的情况下，还要应对因此次事件导致创业生态界萎缩、资金梗塞、接连破产的危险性。 不能以“对韩国影响不大”为由，隔岸观火地看待此次事件。要密切监视国内金融市场的变动性和不安因素，尽量减少负面影响。有必要对因硅谷银行关闭而被该银行冻结资金的韩国创业企业和风险资本采取对策。应该将此作为回顾韩国金融机构是否已经构筑充分的安全堤坝的机会。

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