“欧洲版削减通胀法”处于暴风雨前夕……韩国不应再次事后收拾残局. March. 11, 2023 08:05. . 欧盟将于14日发表旨在加强电动汽车电池主要矿物供应网的《关键原材料法案》（CRMA）。根据此前向媒体公开的草案，欧盟计划把关键原材料至少10%以上在区域内生产、40%在区域内加工处理作为目标。有人担心，继美国《通货膨胀削减法》（IRA）之后，被称为“欧洲版通胀削减法”的该法案可能会对韩国企业造成另一个打击。 《关键原材料法案》是为了确保核心矿物的稳定，欧盟27个成员国共同应对的战略意图而推进的法案。30种主要矿物的一半以上甚至90%以上依赖于中国、俄罗斯等地的欧洲，从战争导致供应网干扰加剧的去年开始，一直在摸索进口多元化等对策。据悉，到目前为止，还没有像美国那样的原产地限制或差别性支援条款。但是，很难排除今后在具体化法律条款的过程中增加相关内容的可能性。 在电动汽车和电池等尖端产业竞争中，随着矿物确保战的升温，主要国家的贸易壁垒持续上升。经济区块化带来的规制也在增加。据悉，《关键原材料法》除了矿物限制外，还将公开碳足迹现状等，加强环境领域的标准。欧盟还表示，将以配对基金的形式向区域内环保企业提供与美国相同水平的补贴，实际上宣布与美国展开“补贴战争”。由于以本国优先主义为先导的欧洲和美国的夹击，韩国电动汽车和电池企业的负担很有可能加重。 韩国本来就接连被美国的《通胀削减法》和《半导体支援法》打到了后脑勺，正在为后续应对煞费苦心。上述法案的在细节具体化的过程中，附加了对韩国更不利的条件。不知道何时何地会出台什么样的海外措施。迫切需要减少负面波及效果、守护韩国企业利益的先发制人的方案。在降低核心原材料对中国的依赖度的同时，韩国应该加快自身供应网多元化的步伐。通过全面支援加强技术竞争力等集中培养战略产业的政策也不能错失良机。

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