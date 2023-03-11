金国基牧师被朝鲜扣留……夫人金熙兵：“至少要确认是否还活着”. March. 11, 2023 08:06. by 申나리 journari@donga.com. “美国之音”10日报道称，在朝鲜进行传教活动时被逮捕并扣留8年的金国基（音）牧师的夫人金熙顺（音）公开了写给丈夫的信函。据“美国之音”报道，这是金国基一家首次向媒体表达心声。 金熙顺在信中说，“即使孤单，你也要加油。今年是你七十岁，希望一定能一起迎接。身体怎么样？希望能有证实你还活着的消息”，表达了哀切的心情。她还说：“不仅是国内，世界很多国家都在祈祷您平安获释回来。你不是一个人。很多人都在为你而努力。” 属于大韩耶稣教长老会联合的金国基在韩国时照顾露宿者等社会弱势群体，2003年为了向朝鲜传教，被派往中朝边境地带的中国辽宁省丹东。据悉，他为“脱北者”和“花燕子（流浪者）”等朝鲜居民运营了“脱北者休息处”，并向朝鲜送去了医药品和农机等，进行了传教活动。2015年，他被朝鲜当局逮捕，以所谓的间谍罪和阴谋颠覆国家罪嫌疑被判无期劳动教化刑。 “美国之音”报道说：“据悉，统一部长权宁世7日会见被拘留者家属并表示慰问，美国国务院也对释放金牧师表现出关心，金熙顺获得了勇气。”此前，美国国务院在1月举行的全世界政治犯释放活动中介绍了金国基，并嘱咐说：“希望大家共同参与敦促释放包括金牧师在内的所有政治犯的声音。” 目前，包括金国基在内，金正旭、崔春吉（音）和逃北者出身等6名韩国人被朝鲜扣留。

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