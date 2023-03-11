在日侨胞经济界人士表示“将向强征基金会捐款”. March. 11, 2023 08:06. by 申나리 journari@donga.com. 在日侨胞们10日表示，以经济人士为中心，欢迎政府的强制征用受害者赔偿解决方法，并将为政府下属的支援日帝强制动员受害者基金会做出贡献。这是首次从“在日（在日韩国人）”的层面向代替日本被告企业（三菱重工业和日本制铁）偿还赔偿金的基金会参与基金。他们计划在17日韩日首脑会谈结束后，在日本东京正式宣布贡献意向。 旅日侨胞第二代金田控股公司会长金德吉（音，77岁）10日在接受《东亚日报》的电话采访时表示：“在新大久保（东京韩国城）工作的旅日同胞们一致表示‘对于韩日关系的改善，我们是不是也应该捐款并行动起来’。”据旅日大韩民国民团会长统计，有11人至12人表明了参与意向，预计17日正式宣布后，其规模还会增加。 金德吉表示：“如果两国关系好转，也会得到优惠，应该为赔偿问题做出贡献。”他还表示：“看到韩国国内部分舆论不好，吓了一跳。原先打算27日左右宣布，但我认为应该对韩日关系的改善有所帮助，所以提前了日期。” 韩国外交部高层官员当天在外国记者俱乐部新闻发布会上表示：“预计日本被告企业将参与两国经济界正在讨论的韩日财界组成‘未来基金’。”他还表示：“虽然短期内没有预计被告企业参与基金会，但随着韩日关系的进展，没有关闭做出贡献的可能性。”

한국어