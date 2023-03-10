克林斯曼主教练：“相较于1比0，更喜欢4比3获胜……长期目标是世界杯4强”. March. 10, 2023 07:44. by 金培中 wanted@donga.com. 尤尔根•克林斯曼主教练（59岁）9日在京畿坡州国家足球队训练中心（NFC）举行的就任记者会上公开了“克林斯曼师团”。备受关注的FC首尔队的青年强化室室长车杜里（43岁）将作为技术顾问支援克林斯曼师团。 克林斯曼教练挑选安德烈亚斯•海尔乔克首席助教（55岁•奥地利）、保罗•斯特林加拉教练（61岁•意大利）、安德烈亚斯•科普克守门员教练（61岁）、维纳•罗伊特哈德（61岁•以上德国）、曾与保罗•本托教练（54岁）共事的迈克尔•金教练（50岁）组成了师团。克林斯曼教练表示，“他们都是在英超（EPL）和德甲等多个地方积累丰富经验的专家。我会和他们互相帮助，一起展开工作。” 海尔乔克首席助教在克林斯曼担任美国代表队主教练期间（2011~2016年）就曾是他的首席教练。斯特林加拉教练在克林斯曼教练执教美国队时期也曾一起共事。科普克守门员教练从2004年到2021年担任德国国家队守门员教练。罗伊特哈德体能教练曾在拜仁慕尼黑、沙尔克（以上德国）、富勒姆（英格兰）等地担任体能教练。克林斯曼主教练表示：“虽然我将在韩国，但各位助教们将在各国亲自观看那不勒斯、马洛卡等队的比赛，负责欧洲派选手的检查工作。” 对于车杜里顾问，克林斯曼教练表示：“他是重要人物。”克林斯曼教练表示：“我们计划通过车顾问获得很多有关韩国的部分。我将和车顾问一起观看K联赛的比赛，并与选手、教练们见面。” 前锋出身的克林斯曼教练表示“比起1比0获胜，我更喜欢4比3取胜”，并承诺将展开激烈的进攻足球。曾表示目标是夺得亚洲足球联盟（AFC）亚洲杯冠军的克林斯曼教练表示，“韩国队在2002年韩日世界杯上就进入了4强。我们将把韩国队打入世界杯四强（以及更好的成绩）作为长期目标。”

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