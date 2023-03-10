尹锡悦访日后岸田文雄将首次访韩……韩日时隔12年重启穿梭外交. March. 10, 2023 07:44. by 东京=李尚勋 常驻记者、张宽硕记者 sanghun@donga.com,jks@donga.com. 尹锡悦总统将于16日对日本进行为期两天的访问，与日本首相岸田文雄举行首脑会谈。以尹锡悦访日为开端，中断12年的韩日“穿梭外交”（往返于对方国家举行定期首脑会谈）也将正式重启。日本首相岸田文雄最快将于今年下半年作为回访首次访韩，目前双方围绕这一方案进入调整阶段，成为韩日关系改善象征的穿梭外交正在加快恢复速度。 总统室9日表示，应日本政府邀请，尹锡悦将于16日、17日访问日本，与岸田文雄举行首脑会谈。日本政府发言人、日本官房长官松野博一当天也同时宣布了举行韩日首脑会谈及晚餐的消息。总统室表示：“尹总统的此次访问将恢复中断12年的韩日双边首脑交流。这将成为韩日关系改善和发展的重要里程碑。” 据悉，两国政府正在为恢复穿梭外交进行商议。《读卖新闻》当天报道称：“韩日两国在此次首脑会谈上朝着确认恢复穿梭外交的方向进入协调。”报道还引用多名相关人士的话表示：“双方还将就岸田首相在首脑会谈之后作为回访首次访韩进行协调。”日本首相最后一次访韩是时任首相安倍晋三在2018年2月平昌冬奥会开幕之际访韩。 韩国政府高层相关人士当天表示：“虽然两国之间还没有谈及此事，但如果此次为了举行首脑会谈访日，下次访韩是自然趋势。” 韩日首脑间的穿梭外交始于2004年，当时卢武铉总统和日本首相小泉纯一郎每年访问一次对方国家，2011年12月野田佳彦担任日本首相时期李明博总统访问日本及会谈最后中断。如果岸田文雄的回访得以实现，穿梭外交将时隔12年再次复活。2017年7月，时任韩国总统文在寅和日本首相安倍晋三就恢复穿梭外交问题达成了协议，但由于关系恶化，未能实现。

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