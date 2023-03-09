上岩洞蓝天公园将建造直径180米的大观览车“首尔环”. March. 09, 2023 07:41. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 首尔市8日表示，将在麻浦区上岩洞蓝天公园制作大观览车“首尔环”。该观览车直径达180米，如果2027年竣工，将成为世界第二大观览车。 当天，首尔市召开了说明会，发表了首尔环建设计划。首尔市在去年10月公开大观览车建设计划后，以蓝天公园、弩督岛、汝矣岛公园、鹭梁津水管材料中心、蚕室等5处为对象进行了讨论，蓝天公园被确定为最终候选地。 首尔市相关人士解释称：“蓝天公园距离朝鲜很近，（如果设置首尔环）将具有南北统一时代新关口的象征性”，“不仅可以眺望汉江，还可以眺望首尔市中心和南山、北汉山的自然景观，这一点也获得了很高的分数。” 当初，首尔市曾讨论过以英国伦敦的大观览车“伦敦眼（The London Eye）”为标杆设置“首尔眼”的方案。但是为了区别于普通观览车，决定建造没有传统轮辐的“环状”结构物，并命名为首尔环。直径为180米，仅次于阿联酋（UAE）的“Ain Dubai”（257米），位居世界第二。 以环形为准，这是世界第一。 在搭乘人员方面，每小时搭乘1474人，每天最多可搭乘1.1792万人。首尔市相关人士表示：“从英国、新加坡等的事例来看，来到城市的游客中有15%~20%会使用大观览车”，“从2030年首尔市游客人数3000万人来看，预计每年将产生350万人以上的需求。”计划吸引民间投资筹措4000亿韩元事业费。目标是2025年6月开工，2027年12月竣工。首尔市还计划，在制作首尔环时，采用最新环保技术，使其成为循环经济的象征物。

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