鲍威尔称“准备进一步提高利率”……本月再次暗示将迈出“大步”. March. 09, 2023 07:41. by 朴敏宇记者、纽约=金贤洙常驻记者 minwoo@donga.com、hskim@donga.com. 美联储主席鲍威尔发表鹰派发言，强烈暗示了再次实施“大步"（上调标准利率0.5%）的可能性，全球金融市场陷入了恐慌。继美国纽约股市三大指数同时暴跌后，美国长短期利率逆转幅度创下了42年来的最大值。韩国综合股价指数（KOSPI）也下跌了1%以上，韩元对美元的汇率也暴涨到1320韩元（韩元价值暴跌）。 鲍威尔当地时间7日在出席美国参议院银行委员会听证会时表示：“最近美国经济指标比预想的要强，这表明美联储很有可能比预想的最终利率水平还要高。如果整个经济指标看起来需要更快的紧缩，我们做好了进一步提高利率的准备。”对于除去能源、食品、居住费的“核心服务价格”，他表示：“根本看不到物价上涨率下降。” 由于鲍威尔的表态，2月份以“婴儿步（上调0.25个百分点）”降低紧缩速度的美联储即将停止上调利率的市场期待就此破灭。反而有人担心，美联储在预定于21日和22日举行的联邦公开市场委员会上，将通过“大步”勒紧紧缩缰绳。美国急剧的利率上调很有可能导致全球经济萎缩。 当天，在对美联储利率敏感的债券市场，10年期和2年期美国国债利率逆转幅度扩大到1%，经济萧条信号增大。受纽约股市下跌超过1%的影响，当天韩国KOSPI比前一个交易日下跌1.28%（31.44点），以2431.91点收盘。投资心理萎缩的外国人（-1620亿韩元）和机构（-8189亿韩元）净抛售近1万亿韩元，拉低了指数。韩元对美元的汇率比前一天上涨了22.0韩元，以1321.4韩元收盘。

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