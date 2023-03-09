尹锡悦访美，将焦点放在“参与核保护伞、减少半导体损失”上. March. 09, 2023 07:41. by 张宽硕记者、华盛顿=文炳基常驻记者 jks@donga.com、weappon@donga.com. 韩国如何有效参与美国为应对朝核威胁而提供的延伸威慑（核保护伞）程序，以及如何消除美国《半导体科学法》及《通货膨胀削减法》相关韩国企业的损失，成为决定尹锡悦总统国事访美成败的安保和经济领域两大核心议题。 国家安保室长金圣翰当地时间7日在华盛顿会见韩国媒体常驻记者时表示：“以尹总统访美为契机，将积极探索进一步加强韩美同盟对朝核遏制执行力的方案。”要求不透露姓名的韩国政府高级官员表示：“政府要求韩国也参与美国拥有的核能力或（该能力的）企划、执行等程序，并共享情报，也要求将这样的程序体系化、制度化。” 也就是说，为了消除韩国国民对美国核保护伞实效性的担忧，美国提供的核保护伞应该得到实质性的强化。据悉，韩美将在尹锡悦总统和拜登总统举行首脑会谈之前，为韩国扩大参与美国提供核保护伞的过程进行协商。随着朝鲜露骨地威胁以战术核武器攻击韩国，尹锡悦今年1月甚至提到了自己拥有核武器的可能性。此后，美国高层官员接连发出信息，表示要获得韩国国民对提供延伸威慑的信任，但有人指出，这不足以消除忧虑。 日本《读卖新闻》8日报道说，美国政府为加强核遏制力，向韩国和日本提议建立新的“三国间延伸威慑协议体”。但韩国政府一名官员表示：“无论怎样强调韩美日安保合作，韩国政府关于核保护伞问题的立场，是韩美双边协议机制更为有效。” 通过半导体法和通胀削减法能减少多少韩国企业遭受的损失，也成了左右此次首脑会谈成败的核心课题。金圣翰表示：“在执行削减通胀法和半导体法等美国产业政策过程中，决定最大限度地减少主要同盟韩国企业受到不公平待遇或面临意想不到的不确定性的可能性。” 韩国政府一名高层官员表示：“美国似乎非常关注《半导体法》会对同盟或友邦产生什么样的影响。”对于削减通胀法，他还表示：“在4月首脑会谈之前，应该取得相当大的进展。希望本月美国公布相关实施令时，情况会朝着打开突破口的方向发展。” 美国根据半导体法，决定向在本国建设半导体工厂的企业支付补贴，但附加了共享超额利润和公开半导体设施等侵害企业利益的前提条件。

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