“目标是夺得明年的亚洲杯冠军”，“克林斯曼号”正式启航. March. 09, 2023 07:41. by 金正勋记者 hun@donga.com. “我的目标是带领球队夺得亚洲杯冠军。” 韩国男子足球代表队新任主教练尤尔根•克林斯曼（59岁）于8日抵达韩国。这距离上月27日大韩足球协会宣布选任主教练仅过了9天。克林斯曼教练对在仁川国际机场入境处见到的记者们说：“担任韩国代表队主教练感到非常自豪和荣幸。我将继续为韩国队继续取得好成绩做准备”，“韩国队去年在卡塔尔世界杯上取得了好成绩，将努力继续取得好成绩。”他还说，“韩国代表队是一支相当不错的球队。可以说，（眼下）我的目标是亚洲杯冠军。”亚洲足球联盟（AFC）亚洲杯将于2024年1月在卡塔尔多哈举行。 克林斯曼主教练将到2026年北中美（美国、加拿大、墨西哥）世界杯为止，带领国家队3年零5个月。他说：“此前曾多次访问韩国。1988年首尔奥运会时作为球员，2002年韩日世界杯时作为解说员来过这里”，讲述了与韩国的缘分。此外，他为了观看2017年在韩国举行的20岁以下世界杯上作为美国代表队出战的儿子的比赛，也来到了韩国。 当天，克林斯曼还提到了目前担任职业足球K1联赛首尔FC队负责青训工作的强化室室长车杜里（43岁）。克林斯曼教练在卡塔尔世界杯当时作为国际足联（FIFA）技术研究集团的一员与车室长一起工作。克林斯曼将车室长称为“我的教练之一”，他说：“我和车杜里教练一起观看了韩国（卡塔尔世界杯）的所有比赛。”大韩足球协会相关人士表示：“克林斯曼教练把技术研究集团的队员们称为教练”，“到目前为止，足协还没有（就代表队教练的加入）向车室长提出要求。” 克林斯曼将于9日在京畿坡州国家足球队训练中心（NFC）举行记者招待会。12日，他将前往首尔世界杯体育场观看K1联赛首尔FC队和蔚山现代队的比赛。之后克林斯曼教练将于13日公布与哥伦比亚（24日）、乌拉圭（28日）进行友谊赛的国家队集训名单。

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