“合唱交响曲中收录了金素月的《金达莱花》和尹东柱的《序诗》等”. March. 09, 2023 07:41. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 今年迎来创团50周年的国立合唱团将首次上演大规模合唱、管弦乐团和4名独唱声乐团队成员一起的交响曲。这是国立合唱团专职作曲家韩雅凛（47岁•照片）作曲的《韩国合唱交响曲》。21日，在首尔艺术殿堂音乐厅，艺术导演尹义中指挥的国立合唱团、光明市立合唱团、东豆川市立合唱团、果川市立交响乐团将一同参演。女高音歌唱家崔贞媛、女低音歌手梁松美、男高音金孝钟、男中音金东燮将作为独唱歌手登上舞台。记者电话采访了作曲家韩雅凛。 ―听说您亲自提出了这首大曲的想法？ “我想把韩国美丽的历史和诗、音乐、伟大的祖先们留下的话编在一起。去年12月国立合唱团推出的《阿里郎幻想曲》成为了种子。” ―很好奇歌曲的结构？ “从第一乐章开始，《阿里郎》的旋律就作为捆绑整首歌曲的动机。合唱中占比重的第二乐章由金素月的诗《金达莱花》和尹东柱的《序诗》组成。第三乐章由管弦乐队演奏密阳阿里郎、珍岛阿里郎等多个阿里郎。第四乐章是庄重的结尾，歌词中使用了岛山安昌浩先生的演讲稿和白凡金九的《我的愿望》中的‘我希望的国家’。” ―具有爱国内容或纪念意义的创作曲无法经常演奏，常常被遗忘。 “我想用不陌生又不轻浮的音乐语法编成。舞台上的管弦乐队和包厢的金笛相互对话等，可以愉快地欣赏。我们布置了各乐章既可以单独演奏，在一个乐章中也可以独立演奏的曲子。” 韩雅凛毕业于汉阳大学研究生院作曲系，获得大邱国际现代音乐节年轻作曲家奖后，毕业于美国西弗吉尼亚音乐学院博士课程。2012年，她曾负责美国匹兹堡交响乐团作品的招募活动。本次演唱会的票价为1万~3万韩元。

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