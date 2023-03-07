可进行核武装的B-52H轰炸机也出击韩半岛. March. 07, 2023 07:50. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 美国的B-52H战略轰炸机6日飞抵韩半岛，与韩国空军战斗机进行了联合空中演习。这是可进行核武装的B-52H自去年12月之后时隔3个月再次在韩半岛展开。 此前，继3日被称为“空中暗杀者”的“死神”（MQ-9）无人攻击机和被称为“死亡天鹅”的B-1B战略轰炸机同时展开后，B-52H轰炸机也陆续向韩半岛出动。分析认为，韩美通过展示相当于美国战略资产常态部署的对朝延伸威慑，对威胁在13日开始的“自由盾牌”联合演习期间进行挑衅的朝鲜领导层提高了警告级别。 据韩国军方透露，6日在韩半岛展开的B-52H与韩国空军的F-15K、KF-16战斗机在西部海域上空进行了联合演习。B-52H在朝鲜威胁以正常角度发射洲际导弹的去年12月，也曾与美国空军的最强隐形战斗机F-22猛禽一起飞抵韩国，与韩国空军进行了联合演习。韩国军方表示：“美国履行承诺，在频率和强度方面，将看到更多的美国战略资产在韩半岛展开。” 韩美计划，不仅在“自由盾牌”演习期间，而且在演习前后更频繁地在韩半岛部署美国战略资产，以显示对朝遏制力。据悉，美国核动力航母“尼米兹”号（10万吨）也将于本月28日前后展开。韩国政府消息灵通人士表示：“通过此次演习，将明确证明美国通过提供延伸威慑（核保护伞）对韩国的防卫承诺并非空话。” 在这种情况下，韩美空军表示，从6日到10日将动员F-15K战斗机和A-10攻击机等10多架航空战斗力，进行今年首次“双鹰演习”（大队级联合空中演习）。

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