对“缩小司法部权限”不满，以色列飞行员拒开总理专机. March. 07, 2023 07:50. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 以色列总理内塔尼亚胡（照片）拟大幅压缩司法部权限的“强行推进司法部无力化立法”遭到强烈反对，就连飞机驾驶员也拒绝驾驶总理专机。 国营航空公司LR当地时间5日表示，虽然收到了总理专机飞行员及乘务员的招聘书，但没有人应聘。内塔尼亚胡将于9日访问意大利，与意大利总理梅洛尼举行会谈，为此招募必要的飞行员和乘务员，但没有人报名。LR称，“能够驾驶总理专机型波音777的飞行员不多也是原因之一”，并表示将重新安排乘务员，但风波仍未平息。 当天，以色列空军69飞行大队的40名预备役飞行员中的37人也宣布不参加原定于8日举行的演习。69飞行大队是执行2007年轰炸叙利亚核反应堆的“奥查德行动”的部队。 分析认为，上述举动意在反对内塔尼亚胡总理的极右联合政府以“司法改革”的名义推进的“司法部无力化”。执政党最近正在推进即使议会进行违反宪法“基本法”的立法，大法院也不能阻止，议会也可以参与法官人事安排的立法。该法案已经在议会完成了预备投票程序。 在野党、法律界、市民社会将此定性为“不是司法改革，而是‘政治政变’”，进行了两个多月的反对示威。4日的集会最多有30万人参加，谴责了政府。预备军将领也宣布将参与反对，因此，围绕这一问题的整个社会混乱局面将持续一段时间。

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