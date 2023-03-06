沃尔沃CEO下周访韩，有可能与国内电池公司展开合作讨论. March. 06, 2023 07:38. by 金在亨 monami@donga.com. 记者5日获悉，宣布“向电动汽车品牌转变”的沃尔沃汽车首席执行官吉姆•劳恩（CEO•照片）将于下周访韩。能否与国内电动汽车电池企业进行合作讨论备受关注。 劳恩CEO将于12日下午抵达韩国，并于13日与沃尔沃汽车官方经销商举行会议等正式日程。据悉，在结束在韩国的正式日程后，他将于14日前往日本。劳恩担任英国家电企业戴森的CEO（2017~2020年），还领导了“戴森电动汽车项目”。 他在沃尔沃也为了实现“2030年转换为电动汽车品牌”的目标，正在带头指挥全球合作。在沃尔沃去年的年销售额中，电动汽车所占的比重为11%。沃尔沃还曾表示，到2025年，所有车型的50%将由纯电动汽车构成。沃尔沃继2019年10月和2021年3月分别推出“XC40 Recharge”和“C40 Recharge”后，计划今年下半年（7~12月）批量生产大型电动运动型多功能车（SUV）“EX90”。 据悉，目前C40 Recharge搭载了LG能源解决方案的电池，但为了攻击性的阵容扩张，需要与电池企业进行追加合作。据悉，虽然与电池企业的会议尚未确定，但访韩前调整日程的可能性仍然存在。汽车业界相关人士表示：“此次访韩是罗恩就任CEO后首次检查东亚工厂和市场的层面”，“据我所知，商务会议现在还在继续增加。”

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