充满人间爱意的照片. March. 06, 2023 07:36. . “我被生活所驱动。我喜欢人们，喜欢人们走过的街道。我不隐藏自己，但我也不想再让任何人感到不舒服。”―出自威利•罗尼斯的《那些日子》中 威利•罗尼斯是世界三大人文主义摄影师。他和亨利•卡蒂埃•布雷松、罗伯•杜阿诺都是代表法国的摄影师。主要在街上把日常生活中的人们用照片记录下里，饱含真情的他的视线将“极其平凡”转变为“特别美丽”。 他的代表作之一就是讲述以明朗的表情拿着法式长棍面包奔跑的少年的《小巴黎人》（1953年）。他的文章和照片中充满了过去某个地方我们的样子或某个故事。所以细细品味的时候会一直微笑。 他的照片对当今时代的启示也很大。手里拿着智能手机的我们有时比摄影师拍更多的照片，还感叹“像作品一样”。即使不举办展示会，也可以尽情分享我的“作品”。但是从某种角度来看，我们连对照片的姿态都没有考虑，只是各自手里都握着相机（智能手机）而已。装饰的设定、图像修正应用程序、标签或Mention似乎变得更加重要。照片虽然会留下回忆和记录，但也会成为炫耀自己、宣传、营销的手段，甚至有时还会成为给他人带来痛苦的武器。 现在我们应该如何拍摄、保管、处理照片呢？主要拍什么样的照片，拍什么样的人呢？在长期受到喜爱的摄影作品之外，还有人的故事和温暖的人类爱。在照片珍贵的时代，罗尼斯留下的作品似乎提出了很多话题。照片变得非常常见的最近，这些都是我们应该考虑一下的部分。

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