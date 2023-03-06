SIE亚太区代表：“游戏扩张性大，优先考虑韩国量身定做型事业”. March. 06, 2023 07:37. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 今年1月在美国国内在线视频服务（OTT）HBO MAX公开的电视剧《最后生还者The Last of Us》。该剧讲述了人类因来历不明的霉菌而变成僵尸的内容，在美国播出两天后，观众人数就超过了1000万名，累计点击量突破了1亿次。电视剧原作是视频游戏机（console）、PlayStation（PS）的同名游戏。电视剧之所以受欢迎，是因为游戏已经确保了世界性的粉丝群。 记者见到了拥有PS和制作《最后生还者》的游戏开发企业“Nuaghty Dog”的全球游戏企业索尼互动娱乐（SIE）的亚太区代表沃威克•莱特（照片）。他最近在接受本报视频采访时表示：“游戏是数码时代扩张性最大的复合文化内容。”Nuaghty Dog的另一款人气游戏《秘境探险Uncharted》也在去年以电影上映。他说：“投入1.2亿美元（约1561亿韩元）制作费的这部电影在世界上获得了超过4亿美元的收益。” 在Nuaghty Dog的游戏中，接近真实的画面和固有的世界观、完成度高的音乐被认为是受欢迎的主要原因。作为《最后生还者1》（2013年）的后续作品，2020年推出的《最后生还者》第二部由女主人公艾莉演唱的《Take on me》的吉他编曲获得了很高的人气。这首歌是20世纪80年代挪威流行组合“A-ha”的代表曲。SIE上个月推出了利用虚拟现实（VR）技术的游戏机VR2。今年公司推出了30多款VR专用游戏，《最后生还者》的PC版游戏也将于29日推出。莱特代表表示：“在信息技术（IT）领域领先，而且热情用户较多的韩国是大众文化界的领头羊”，“将优先考虑实施符合韩国特点的事业战略。”

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