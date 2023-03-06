近七成地方医疗院医生不足……超过退休年龄的七旬老人也被录用. March. 06, 2023 07:37. by 金素英记者 ksy@donga.com. 韩国首都地区的一家市立医院所属的约40名专科医生中，有6名是远远超过退休年龄（60岁）的60多岁至70多岁。虽然医生执照上没有退休年龄，但市立医院等公共医疗机构对所属医生是有退休年龄的。这家医院不好找医生，因此聘用了已到退休年龄的高龄医生。医院相关人士表示：“由于年龄大，很难值班，而且诊疗活动也存在体力上的局限性。但很难找到医生，所以没办法。” 据分析，在“医生招聘大乱”严重的情况下，公共医疗机构的情况尤其恶劣。国会保健福利委员会所属议员徐贞淑（音，国民力量党）从保健福利部收到的资料显示，35家公共医疗机构地方医疗院中，有24家（69%，以1月份为准）没有达到医生定员。平均空缺率约为18%。也就是说，每个医疗院为了正常运营医院，每5名医生中就缺员一人。城南市医疗院的空缺率高达34.3%。 这就是公共医疗机关为了防止医疗空白，甚至采取自救对策、聘用超过退休年龄的高龄医生的原因。部分人甚至出现了因没有医生而送走到医院就诊的患者，甚至无法进行手术的情况。在医疗现场，有人担心，相比从高龄医生的经验或经验中获得的积极效果，年轻医生不足导致的诊疗力量减弱更大。 京畿道医疗院院长丁一镛（音）表示：“从医院的立场来看，即使年薪多给1000万~2000万韩元，也想选拔年轻医生，但没有医生。”

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