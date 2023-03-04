美国以“违反对俄制裁”为由制裁28家中国企业……中国向半导体公司投资9万亿韩元. March. 04, 2023 08:04. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国对包括世界最大的基因分析企业华大基因（BGI）在内的半导体企业龙芯等28家中国企业进行了大批量制裁。 最近，美国一直警告称，如果中国向俄罗斯提供武器援助，将与盟国一起对中国实施制裁，但此次列入黑名单的企业是为中国军队现代化做出贡献或违反对伊朗和俄罗斯制裁而被列入制裁对象。这可能是为了不让美国的技术流向与中国军队有关联的中国尖端企业而进行全面管制。 美国商务部工业与安全局当地时间2日通过联邦官报系统公布了37家受制裁企业名单，并表示其中28家是中国企业。除中国企业外，还包括巴基斯坦企业4家、缅甸企业3家、俄罗斯及台湾地区、白俄罗斯企业各1家等。 中国华大基因集团不仅与中国军队有联系，对其制裁的理由中还包括担心侵犯人权。美国商务部表示：“从基因收集到分析都与中国军队联系起来，用于镇压少数民族。”彭博社分析说，此次制裁中包含的龙芯、浪潮等是中国“技术崛起”所依靠的尖端企业。中央处理器企业龙芯是美国半导体企业英特尔的潜在追击者，服务器制造商浪潮被认为是美国惠普的竞争对手。接受投资银行高盛等投资的中国人工智能企业“第四范式”也被列入制裁名单。 美国商务部、财政部、司法部共同发布资料，警告企业注意俄罗斯用于逃避西方制裁的交易，“通过逃避制裁来支持普京战争的人将承担责任”。 中国对美国制裁对象中国最大的存储器半导体公司长江存储进行了9万亿韩元的投资，为技术自立，正在全力支援。香港《南华早报》3日援引中国企业信息网站“天眼查”的话报道说，最近3家中国国营投资者向长江存储投资了490亿元人民币（约9.27万亿韩元）。《南华早报》分析说：“对长江存储的追加投资是在与美国的技术战争达到高潮的情况下，中国正在努力加强本国半导体生产的信号。”

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