中央灾难安全对策本部：“考虑解除7日隔离”……韩中航空航线大幅扩大. March. 04, 2023 08:04. by 金素英记者、李祝福记者 ksy@donga.com,bless@donga.com. 随着新冠病毒的流行程度趋于稳定，韩国政府决定最早于4月底将目前处于“严重”级别的传染病危机警报下调至“警戒”级别。在调整级别后，政府将依次解除确诊患者7天的义务隔离和公共交通等佩戴口罩的义务。 中央防疫对策本部状况总管团长林淑英（音）3日在新闻发布会上表示：“将在4月底至5月初世界卫生组织召开新冠病毒第15次紧急委员会之后，召开调整新冠危机级别的危机评价会议。”即，韩国将与正在讨论结束大流行宣言的世卫组织保持一致步调。 目前新冠疫情是传染病危机级别“关注-注意-警戒-严重”中最高的“严重”级别。防疫当局表示，在危机级别降至“警戒”后，将分阶段解除检查、隔离义务、治疗剂支援、确诊者财政援助等目前剩余防疫措施。政府将于本月底制定并宣布具体的路线图。 此外，往返于韩国和中国的航线也将恢复到新冠疫情以前的水平。据国土交通部透露，目前每周62次的韩中航班将在本月内增加到每周200次以上。首先，3月份将把目前每周运行2.25次（往返标准）的仁川-北京航线增加到每周90次。仁川至上海航线目前每周运行5次，但最多每周可运行112次。

한국어