美国提高半导体补贴“栏杆”……要积极应对过分的要求. March. 02, 2023 07:36. . 美国开始构建以本国为中心的半导体供应网，拿出巨额补助金，正在提出越来越苛刻的支援条件。美国在提供补贴的同时，还要求如果获得一定以上的超额利润，要与美国政府共享，并公开安保重要的半导体设施。面对难以接受的条件，企业的苦恼正在加深。美国甚至预告了如果得到补贴，10年内不能在中国等地进行新投资的“栏杆”措施，使得关于投资得失的计算变得更为复杂。 前天，美国商务部根据《半导体科学法》，提出了发放520亿美元规模的半导体补贴的6项条件。美国政府表示，如果获得1.5亿美元以上补贴的企业获得超出预想的利润，将收回部分补贴。美国还表示，将把补贴优先发放给向美国政府公开半导体生产及研究设施的企业。此外，美国还附加了限制利用补贴分红、购买本公司股票、设置保育设施等负担的条件。 美国政府的条件很是过分。要求就尖端技术展开竞争的半导体企业打开核心保安设施的大门，这是无理的要求。以回收超额利润为由，还要查看企业的账簿，这也会成为过分的经营干涉。美国国内也有人指出，这是“过度的市场介入”，将给企业带来负担，使半导体工厂建设变得困难。对于韩国企业来说，如果突然得到补贴，稍有不慎就会出现更大的问题。 但是，以美国为中心的半导体供应网的参与不是选择，而是生存的必要条件。掌握着半导体知识产权和生产设备供应网，而且作为核心安保同盟的美国也不能放手。但即便如此，也很难背弃占据半导体出口40%的中国。对于美国政府的补贴和中国市场都不能放弃的韩国来说，需要综合性的、战略性的判断。 这不能只靠企业的个别努力。政府应该出面发挥外交能力。最近韩国企业对美国进行大规模投资，为创造工作岗位做出了巨大贡献，这一点也应该得到认可。应该积极参与“芯片四方同盟”，从美国那里得到延长装备、出口限制缓期期限等承诺。如有必要，还可以与日本、台湾等同盟通过合作提高声音。不能重蹈去年美国通过《通货膨胀削减法案》后，韩国产电动汽车遭受补贴歧视的覆辙。该与美国合作的就合作，但对无理的要求则提出正当的要求，引出韩美实现双赢的解决方法。

한국어