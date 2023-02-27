当花蕾绽放时必然伴随着疼痛. February. 27, 2023 07:42. . “是啊，当花蕾绽放时必然伴随着疼痛/否则春天为何来得如此缓慢？”―出自卡琳•鲍伊的《是啊，疼痛是必然的》中 这是瑞典最受喜爱的诗之一卡琳•鲍伊（1900~1941年）的《是啊，疼痛是必然的》的第一句，是刊登在1935年出版的诗集《为了树》中的作品。在瑞典，该诗句在隐喻表达日常生活中变化的困难时经常引用。另外，在10多岁青少年时期经历的不安和剧变的时间里，也经常将这首诗联系起来。有些人将这一句视为对爱情和死亡神秘的反省，也有人认为这是之前经验的界限被打破，将位置让给前所未有的冒险的决定性瞬间。 比起抵抗变化，我更愿意在包容变化的时候从这首诗中寻找安慰。外交官这个职业每隔几年就会面临周期性的生活变化。移居到新的国家，为理解新的文化而努力。 当听到我的韩国朋友和同事们回忆起过去数十年间大韩民国经历的巨大变化时，在感动的同时也会变得谦虚。一方面被给全世界带来灵感的韩国不断发展的经济、民主、文化变化深深感动，另一方面想到这些发展伴随国民个人生活的变化，就会变得谦虚。虽然这是一个积极的变化，但要适应它并不总是容易的。大约100年前写的这首诗，今天在韩国也能找到某种回音吧？诗的最后一句是这样说的。 “不一会儿，当最坏的情况来临，什么都帮不上忙的时候/树木欣喜若狂地绽放花蕾/花骨朵在飞起之前所感受到的恐惧也忘却了/一瞬间感受到了极大的安全感，安息在信任感中/这创造世界的信任感。”

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