“排球女皇”金软景名副其实，进攻成功率第一，失败率也最低. February. 25, 2023 07:46. by 黃奎引 kini@donga.com. 兴国生命队正在巩固职业排球女子组的领先位置。兴国生命队在第5轮比赛中积分又增加了15分，确保了总积分69分。相反，到第4轮为止一直领先的现代建设队（积62分）在此轮却遭遇5连败，两队之间的积分差距拉大到了7分。 引领兴国生命队的高空飞行的当属“排球女皇”金软景（35岁•照片）。金软景在第5轮的6场比赛中，进攻成功率第1位（47.5%）、得分第5位（123分），本赛季第三次成为当轮最佳球员（MVP）。参加第5轮MVP投票的31名记者中，有25名（80.6%）投了金软景的票。 虽然金软景在本赛季的进攻成功率（46.3%）中也名列榜首，但体现金软景真正价值的记录实际上可以说是“进攻失败率”。在排球比赛中，如果进攻被对方拦网或落在球场外，反而会给对方打分。进攻失败率是表明进攻尝试中有百分之多少是以对方得分结束的指标。 在金软景本赛季的1123次进攻中，以对方得分结束的只有8.2%（91次）。在进攻占有率超过20%的选手中，没有一名选手的攻击失败率比这更低。如果比喻成棒球，金软景可以说是本垒打最多，三振最少的击球手。 金软景的“打击率”也很好。在进攻成功率中除去攻击失败率的话，就会产生进攻效率。金软景目前的进攻效率为0.382，领先该领域排名第二的莫马（30岁•GS加德士•0.293）近一成。进攻成功率为42.9%的莫马的进攻失败率达到了13.6%。 另外，男子组第5轮的MVP由许秀峰（25岁）获得。这是许秀峰自2016~2017赛季出道以来首次获得当轮MVP。

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