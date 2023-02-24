身怀高物价、高汇率两颗“炸弹”，韩国银行冻结标准利率. February. 24, 2023 07:51. . 韩国银行金融货币委员会昨天决定维持基准利率3.5%不变。虽然5%的高物价依然存在，但为了应对眼前现实的经济放缓、家庭负债问题等，作出了这一选择。即使不久后美国提高标准利率，韩美之间的利率差距进一步拉大，也只能是中断利率上调。不过，韩国银行总裁李昌镛表示：“希望不要理解为上调利率的基调已经结束”，打开了追加上调利率的可能性。 韩国银行停止了从去年4月到今年1月、历史上首次连续7次上调基准利率的跑步。韩国银行从前年8月起到上个月为止，维持了1年半的利率上调基调。此次冻结利率反证了经济萧条的可能性增大。负债1900万亿韩元的家庭因利息负担的增加，正在减少消费。负债超过1000万亿韩元的个体户、小商贩也纷纷停业。韩国银行把今年的增长率预测值从1.7%下调至1.6%，也是因为认为内需停滞和出口不振很难在短期内逆转。 问题是主导世界基准利率上调的美国的变数。与经济放缓的韩国不同，美国消费、雇佣呈现过热趋势，正在阻止物价下降。这是经济好转和高物价持续保持平行线的所谓“不着陆（No landing）”现象。美联储很有可能在下个月把基准利率提高0.5个百分点至5.0％~5.25%。 因此，如果韩美利率差距扩大到1.75个百分点，外国投资者将加快离开韩国，“王者美元”现象也将加剧，韩元对美元的汇率将上涨（韩元贬值）。汇率上涨会提高贸易收支赤字的主要原因——能源进口费用，从而增加包括电费、煤气费在内的物价上涨压力。也就是说，为了应对内需停滞而冻结利率，回过头来将再次给国内经济带来负担。 国际货币基金组织最近警告说：“亚洲国家的中央银行不能轻易忽视物价稳定目标。”在石油危机来临的20世纪70年代，美联储曾意识到经济状况，一再上调利率和冻结利率，结果在物价管理遭受重大失败。韩国银行应该灵活、迅速地应对国内外变数，以免陷入这种“停停走走（Stop and Go）陷阱”。

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