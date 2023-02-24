连曼城也差点翻车，欧冠联赛16强首回合客场战平对手. February. 24, 2023 07:52. by 金東昱 creating@donga.com. 曼彻斯特城队（曼城•英格兰）也没能取得胜利。英格兰足球超级联赛（EPL）4支球队在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛16强首回合比赛中均未取得胜利。 23日，曼城队在与莱比锡红牛队（德国）的2022~2023赛季UEFA冠军联赛16强首回合客场比赛中，以1比1战平对手。曼城队在上半场第27分钟由里亚德•马赫雷斯攻入一球。但在下半场第25分钟，在对手获得角球的情况下，被约斯科•格瓦迪奥尔利用头球攻入一球，最终双方握手言和。 后卫格瓦迪奥尔在去年卡塔尔世界杯上作为克罗地亚国家队队员出场。包括小组赛3场比赛在内，在3、4名决赛中，7场比赛全部上场，帮助克罗地亚队获得第3名。据欧洲转会专门媒体《转会市场》透露，格瓦迪奥尔以在世界杯上的活跃表现为基础，推测转会费从去年9月的6000万欧元（约826亿韩元）上升到了今年1月的7500万欧元（约1032亿韩元）。切尔西、利物浦等英超球队正在推进引进工作。在英超以26粒进球排在联赛射手榜首位的曼城队当家射手埃林•哈兰德当天仅完成射门1次。 随着曼城队与对手战成平局，晋级欧冠16强的英超4队在八分之一决赛首回合仅取得1平3负的惨淡战绩。前一天，利物浦队（英格兰）以2比5惨败给了皇家马德里队（西班牙）。孙兴慜所属的托特纳姆热刺队（英格兰）15日客场以0比1负于AC米兰队（意大利）。16日，切尔西队（英格兰）也以0比1败给了多特蒙德队（德国）。上赛季进军16强的英超4队在八分之一决赛首回合比赛中取得了3胜1平的骄人战绩。EPL在1月份的冬季转会市场上，在欧洲职业足球联赛中支出最多，达8.15亿英镑（约1.2738万亿韩元）。 国际米兰队（意大利）在与FC波尔图队（葡萄牙）的主场首回合比赛中以1比0获胜。进入16强的国际米兰、那不勒斯、AC米兰等意大利3队取得了3场胜利。意甲1月份在冬季转会市场仅仅花费了2800万欧元（约385亿韩元）。

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