泽连斯基面临权威主义和高层腐败的考验. February. 24, 2023 07:52. by 洪禎秀 hong@donga.com. 随着乌克兰战争的长期化，有人担心在国际社会上成为拯救祖国的英雄的泽连斯基总统面临内部反对等国内问题。因为，在对抗俄罗斯入侵的团结浪潮中，暂时被埋没的痼疾逐渐浮出水面。 美国《华尔街日报》22日指出，泽连斯基作为说服西方国家让乌克兰获得大规模援助的代价，被要求对本国高层的腐败和越轨行为负更大的责任。一名西方国家驻乌克兰外交官说：“如果泽连斯基总统不能维持获得西方援助的推进力，将面临腐败疑惑或政治斗争等而灰头土脸。” 首先，有人批评泽连斯基的权威主义态度，例如控制政治竞争者的媒体曝光等。据悉，下届总统竞选人首选人选、被称为“铁将军”的乌军总司令瓦列里·扎卢日内因没有得到泽连斯基的批准，几乎无法接受媒体采访。 乌克兰还出现了内部分裂的征兆。据俄罗斯官方媒体RT22日报道，去年9月从俄罗斯夺回的乌克兰第二大城市哈尔科夫市长伊戈尔·捷列霍夫因涉嫌在社交媒体上使用俄语违反国家语言法而被罚款。哈尔科夫的大部分居民是俄罗斯裔。捷列霍夫去年11月也因在节目中使用俄语而受到了罚款处罚。 在泽连斯基在进入政界前曾与他一起作为喜剧演员活动的科斯扬汀·彼得鲁舍斯基表示：“我从不自问，他（泽连斯基）作为总统是否做得很好，但只是到战争结束为止。”由于战争长期化，国民的疲劳感正在增加，但泽连斯基反而变得更加强硬，因此舆论的支持可能会减弱。 乌克兰去年3月为从国民那里得到俄罗斯军队相关信息而开发的“电报”聊天机器人“eVorog”的相关争议也在持续。英国周刊《经济学家》指出：“如果居住在俄罗斯占领地的乌克兰人使用eVorog的事实被揭露，将面临遭到报复的危险。”

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