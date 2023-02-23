“超强势美元”恐怖复苏，韩元对美元汇率时隔两个月再次突破1300韩元大关. February. 23, 2023 07:42. by 朴民優 minwoo@donga.com. 因美国联邦储备体系（Fed•美联储）的紧缩步伐将长期化的预测而停滞不前的“超强势美元”恐怖正逐渐复苏。本月初曾跌至1220韩元的韩元对美元汇率时隔两个月再次超过了1300韩元。21日（当地时间），受纽约股市暴跌2%的影响，KOSPI指数也下跌了1%以上。 22日，在首尔外汇市场，韩元对美元的汇率比前一个交易日上涨9.0韩元（韩元贬值），以1304.9韩元收盘。汇率以收盘价为准超过1300韩元是自去年12月19日（1302.9韩元）以来的第一次。当天的汇率比前一天上涨10.3韩元，以1306.2韩元开盘，刷新了年中最高值。2日（1220.3韩元）以后，汇率在14个交易日内暴涨了84.6韩元。 韩元贬值是因为最近明显的强势美元趋势。在美国物价难以控制的情况下，随着雇佣、生产、消费等经济指标的好转，美联储将比预想的更长时间持续利率上调周期的忧虑越来越大，这一点产生了影响。 标准普尔（S&P）全球21日发表的2月非制造业（服务业）购买管理者指数（PMI）是最近8个月以来的最高值50.5。PMI大于50意味着经济扩张。也就是说，美联储为了抑制通货膨胀，长期实行高强度紧缩的可能性增大。高盛首席经济学家扬•哈奇乌斯在当天给投资者们的信函中预测：“美联储将在3月、5月、6月的例行会议上将标准利率上调0.25个百分点。” 以期货利率预测美联储货币政策方向的芝加哥商品交易所的FedWatch也认为，截至6月，美联储或将连续3次上调0.25个百分点，美国基准利率在5.25~5.50%以上的可能性为73.8%。仅在一个月前，这一数字仅为3%。美联储内代表鹰派圣路易斯联邦储备银行总裁詹姆斯•布尔德等表示“不排除下月上调0.5个百分点”，因此3月份迈出大步伐（上调0.5个百分点）的可能性也上升到了20%以上。 再加上最近地缘政治风险高涨，这也助长了美元的强势。围绕乌克兰战争和中国侦察气球等，美俄、美中矛盾越来越大，安全资产美元需求也越来越大。 随着韩元贬值，外国投资者对国内股市的投资也停滞不前。当天，韩国综合股价指数（KOSPI）比前一天下跌1.68%（41.28点），以2417.68点收盘。KOSDAQ指数（创业板）下跌1.88%（14.91点），以778.51收盘。

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