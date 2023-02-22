干脆禁用ChatGPT，或者允许使用但公开出处. February. 22, 2023 07:45. by 池民九记者 warum@donga.com. “研究结果应该来自人脑中的‘帅气的电脑’。” 世界著名科学学术杂志《科学》的主编霍尔登•索普上月26日（当地时间）通过社论表示：“科学记录是人类为寻找终极重要问题的答案而挣扎的努力之一，在此过程中（AI等）机器只是作为工具发挥作用。”《科学》限制了引用用ChatGPT等高度化的AI服务制作的条形文字。作为论文的共同作者，还禁止上传AI。索普主编指出，利用ChatGPT撰写论文后提交学术杂志的行为与用Photoshop程序编辑或合成照片提交的行为相同。他强调：“大众对科学的信任正处于崩溃的时候，我们有必要更加细心注意。”研究AI技术的“国际机器学习学会（ICML）”今年也发表声明称：“禁止包含大型语言模型（LLM）生成的连字符的论文。” 《自然》等其他学术杂志从看待ChatGPT的观点来看，则与《科学》、ICML等存在差异。《自然》主编麦克德利娜•斯基珀上月24日在社论中表示：“学术杂志等应该承认AI基础聊天机器人的合法使用，但为了避免滥用，应该制定明确的方针。”ChatGPT的大众化已经是不可抗拒的趋势，因此比起阻止使用本身，更应该把重点放在制定管理方案上。《Cell》、《Lancet》、《E-Life》等其他学术杂志也提出了类似的基准点。

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