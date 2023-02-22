MZ一代认为“大企业是国家代表”……企业肩上的责任更重了. February. 22, 2023 07:45. . 据调查，MZ一代对韩国大企业的好感度比非好感高出3倍。另外，二三十岁一代回答说，相比政府、公务员、国会、政治家，更信任企业和企业家。这是《东亚日报》采访组与首尔大学李景默（音）教授团队一起，以500多名二三十岁年轻人为对象进行企业看法调查的结果。一直以来，在大众和政治圈扩散的反企业情绪是阻碍企业经营活动的一大绊脚石，但作为未来一代的青年层却推翻了这一结果。 特别是MZ一代在此次调查中表示，把跻身全球一流企业、提高国家竞争力的韩国大企业视为与在世界舞台上书写新历史的孙兴慜、防弹少年团等一样的国家代表。与海外企业相比，国内大企业的产品和服务质量好、决策速度快、革新力量高等优点被选为优点。 一段时间以来，国内大企业对经济增长做出了巨大贡献，但未能得到应有的评价。在过去的各种舆论调查中，国内反企业情绪处于危险水平的结果接连不断。这是因为，在压缩的经济增长过程中出现的政经勾结和特惠是非等导致了对企业的不信任。部分企业的变相继承、集中供活等违法行为和接连发生的老板一家的作威作福行为也提高了反感。将经济问题视为阵营理论、敌视大企业的政界也有不少责任。 但MZ一代表示，无法认同像过去一样的“敲打企业”。因为只有大企业成长，才能创造优质的工作岗位，雇佣安全网才能稳固。通过这些，还产生了克服正趋于固定化的低增长基调的力量。二三十岁人群对财阀的好感度也高于其他年龄层。最近实现新老交替的大企业领导增加了与年轻职员的沟通机会，扩大了与大众的亲密接触。 以由MZ一代为主轴的反感转为好感为契机，大企业要切实纠正整个社会的反企业情绪。如果不公正惯例和越轨现象重演或反复出现，对企业的歪曲视角将永久固定，其结果可能是威胁经营活动的企业限制法。同时，当务之急是响应青年层的期待，通过果断的投资和发掘新事业，寻找未来增长动力。不仅要创造优质的工作岗位，还要尽到与顾客、股东、地区社会共同发展的社会责任。政府也应该通过更加果断的规制改革和劳动改革，激活企业的士气，创造有利于创业的环境。

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