昆斯著名雕刻作品《气球狗》因观众失误而破碎……“更多的访客聚集”. February. 21, 2023 07:39. by 金民 kimmin@donga.com. 在美国某地区艺术展上，在生存作家中创下最高销售纪录的现代美术家杰夫•昆斯的雕刻品因观众失误被摔得粉碎。据《纽约时报》和法新社19日（当地时间）报道，在迈阿密的“艺术温伍德”预览活动中，一名游客用脚碰到了昆斯的《气球狗（Balloon Dog）》雕塑底座，作品掉到地上后破碎了。 作品的外观像气球一样，据推测价值高达4.2万美元（约5500万韩元）。高40厘米、长48厘米的雕刻品放在透明亚克力底座上，在VIP预览期间的16日，在鸡尾酒活动中因一名观众的失误而破碎。 目击者斯蒂芬•甘普森对《纽约时报》说：“作品被摔成了100多个碎片，职员们用扫帚扫着碎片”，“我以为是计划好的表演，但看到砸碎雕塑品的观众脸红了，才知道是事故。”他接着说，“为了看破碎的作品，聚集了更多的人，他们向画廊咨询是否想卖破碎的碎片。” 画廊相关人士表示：“由于此次事故，蓝色《气球狗》作品从799件减少到了798件。稀缺性提高了，这对收藏家来说是个好消息。”画廊表示，“虽然很不幸，但观众没有动手或故意触碰作品，已经投保，将按照程序进行处理。” 昆斯的《气球狗》制作了数千件不同颜色和大小的系列作品。2013年在美国纽约佳士得拍卖会上，长宽各超过3米的橙色《气球狗》作品以5840万美元的价格售出，创下了当时生存作家拍卖的最高价格。目前生存作家拍卖的最高价是2019年昆斯的作品《兔子》的成交价9107万美元。

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