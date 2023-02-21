“学龄期人口减少-偏爱医科大学”……首尔大学新生招生工作面临困难. February. 21, 2023 07:39. by 朴星民 min@donga.com. 据统计，首尔内30所大学今年新增招生人数为767人，是去年（386人）的两倍左右。有分析称，由于学龄期人口减少和偏爱医科大学现象，大学在招生上遇到了困难。 20日，全国164所普通大学开始对在定时招生中未能招满的新生定员数17561人进行追加招生。其中，除去在外国民和外国人特招的招生人数为1.7439万名，比前一年减少了520名。空缺的89%以上发生在地方大学。这是钟路学院分析追加招生人数的2019学年度以来规模最大的一次。 首尔的上位圈大学也在为招收新生而苦恼。今年汉阳大学将追加招收28名（去年6名）。融合电子工学部2名、未来汽车工学部1名等政府指定为未来领域的学科也出现了人员空缺。去年没有追加招生的中央大学和韩国外国语大学也将分别追加招收14人和24人。弘益大学（15名→85名）、国民大学（11名→54名）、崇实大学（14名→36名）、世宗大学（7名→36名）、东国大学（17名→35名）、淑明女子大学（5名→9名）、首尔市立大学（5名→8名）的招生规模也有所增加。 今年首尔大学的追加招生规模是近5年以来的最大值。首都圈京畿、仁川的追加招募人员也从去年的933名增加到了今年的1093名，超过了1000名。 追加招募人员将于22日确定，因此规模有可能进一步扩大。钟路学院代表林成浩（音）表示：“由于统合高考和交叉报考、偏爱医科大学等现象，考生的连锁移动变得活跃”，“考虑到学龄人口减少的趋势，今后包括首尔在内的首都圈大学的新生招生难将更加严重。”

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