烧酒和啤酒的价格有望再次上涨……餐厅里“一瓶烧酒6000韩元”近在眼前. February. 20, 2023 07:33. by 世宗=崔慧玲记者、吴承俊记者 herstory@donga.com,ohmygod@donga.com. 继去年烧酒和啤酒的价格齐声上涨之后，预计今年酒类产品的价格也将持续上涨。这是因为酒类税上涨，再加上原材料价格和能源价格等生产费用增加。甚至有预测称，在餐厅销售的烧酒价格可能接近每瓶6000韩元。 据企划财政部19日透露，从今年4月开始，啤酒的税金（酒税）将上涨30.5韩元，达到每升885.7韩元。与去年每升上涨20.8韩元相比，上调幅度更大。啤酒税金上涨有可能刺激酒类行业的出厂价上涨。去年，海特真露和乐天七星饮料分别将Terra和海特的出厂价和云的出厂价分别上调了7.7%和8.2%。 烧酒的酒税虽然没有上涨，但由于原材料价格和能源价格上涨等，受到了价格上涨的压力。 去年2月，酒精公司10年来首次将烧酒的原料酒精（乙醇）价格上调了7.8%。如果陷入经营困难的酒精公司进一步提高酒精价格，烧酒价格也很有可能进一步上涨。此外，烧酒瓶的供应价格也从每瓶180韩元上涨到220韩元，上涨了20%以上。 如果酒类行业上调出厂价，消费者购买的酒类价格必然会进一步上涨。去年烧酒的出厂价每瓶上涨85韩元，但超市和便利店的价格却上涨了100-150韩元。通常饭店的销售价格有上涨幅度更大的倾向，因此烧酒的饭店销售价格有可能从目前的5000韩元上涨到6000韩元。 酒类业界认为，上调价格是不可避免的。酒类业界相关人士表示：“除了酒类税之外，原材料价格上涨等价格上涨的余地也很大，内部也在讨论上调方案。但烧酒和啤酒对平民来说是非常敏感的品种，因此很难轻易决定。”

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