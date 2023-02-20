以露宿者的名义设立“幽灵法人”、流通1048个冒名存折的组织被查获. February. 20, 2023 07:32. by 金基允记者 pep@donga.com. 警方抓获了以露宿者等人的名义开设1000多个冒名存折并流通到国内外犯罪组织的犯罪团伙。通过冒名存折交易的“黑钱”约达13万亿韩元。 首尔警察厅暴力犯罪搜查队19日表示，以涉嫌违反《电子金融交易法》和妨碍业务等罪名，将38名在3年内以露宿者等人名义开设1048个冒名存折并流通到电话诈骗、非法赌博组织等的团伙。其中，大邱地区黑社会出身的总负责人A某等6人被拘留起诉，正在接受一审。 警方调查结果显示，从他们流通的冒名存折中存取款的非法资金约达12.8万亿韩元。警方相关人士表示：“这是历届非法存折组织查获案例中规模最大的。” 他们涉嫌在2019年6月以A某为主轴成立冒名存折流通组织后，到去年7月为止，成立了多个以露宿者为负责人的幽灵法人，以法人名义开设了1048个存折。据调查，将冒名存折借给犯罪组织，每个存折每月平均收取170万韩元的租赁费，在3年内赚取了约212亿韩元。另外，团伙以提供食宿和生活费为诱饵，拉拢露宿者，还亲自运营了露宿者宿舍。

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