《虎胆龙威》系列男主布鲁斯•威利斯病情恶化，确诊额颞叶痴呆症. February. 18, 2023 04:20. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 他的家人对外透露，去年3月被诊断患有失语症并退出电影界的美国著名演员布鲁斯•威利斯（68岁•照片）被诊断为痴呆症。去年威利斯被诊断为失语症后，病情恶化，接受了更具体的诊断，并最终确认患有痴呆症。痴呆的症状就是失语症。 据CNN等媒体16日（当地时间）报道，当天威利斯的家人发表声明说：“他被诊断为额颞叶痴呆症。他经历的沟通困难是最明显的症状之一”，“虽然很痛苦，但是终于得到了明确的诊断，如释重负。”接着，他们敦促大家关注该病，并表示：“额颞叶痴呆症是我们中很多人从未听说过的残忍的疾病，但谁都可能会遇到。” 据美国额颞叶痴呆症协会透露，该病是由大脑额叶和颞叶受损引起的。会导致沟通困难、判断力障碍、工作困难或行走困难等变化。据悉，随着痴呆症的恶化，还会出现各种症状。目前还没有已知的治疗方法。患者的平均寿命为被诊断后的7~13年。 当天的声明是由与威利斯有两个女儿的现任妻子爱玛•海明、有三个女儿的前妻黛米•摩尔、他们的五个子女等共同发布的。家人们说：“在这个困难时期，大家为亲爱的丈夫、父亲、朋友威利斯给予的爱非常感动。” 威利斯1955年出生于德国西南部城市伊达尔-奥伯施泰因。父亲是当时驻扎在西德的美军，母亲是德国人。1980年代他凭借电视剧《蓝色月亮》出名，从1988年开始饰演电影《虎胆龙威》系列的主人公约翰•麦克莱恩警探，作为世界级动作明星而闻名。除此之外，他还出演了《低俗小说》、《第五元素》、《世界末日》、《灵异第六感》、《十二罗汉》、《罪恶之城》等众多作品。他还获得了金球奖、艾美奖等，2006年入选好莱坞“星光大道”。

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