韩美将于22日在美国核潜艇基地举行“延伸威慑”演习. February. 18, 2023 04:20. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 以假设朝鲜核攻击为剧本的韩美“延伸威慑”手段运用演习将于22日在美国佐治亚州金斯湾海军基地举行。这是韩美国防部长在去年年度安保磋商中为加强延伸威慑执行力而达成协议后首次举行的演习。据韩国军方透露，韩国国防政策室室长许泰根、美国国防部负责东亚事务的副部长助理希尔达特·莫罕达斯以及应对核武器和大规模杀伤性武器的副部长助理理查德·约翰逊将作为两国代表出席。负责美国核战斗力的美国战略司令部和印度太平洋司令部的大部分相关人士也将出席。 金斯湾基地部署有五六艘美国海军俄亥俄级战略核潜艇。战略核潜艇与“民兵3”洲际导弹、战略核轰炸机一起被称为美国的三大核战斗力。战略核潜艇上安装了搭载20多枚多弹头的核潜艇发射弹道导弹，在敌国进行核攻击时执行核报复任务。韩国军方相关人士表示：“我们选择了能够向朝鲜发出最强力的延伸威慑警告的地方作为演习场所。韩美官员正在推进演习后参观核潜艇内部的日程。” 在这种情况下，韩国军方表示将于3月中旬举行“自由盾牌”韩美联合军演。演习不分一、二部，将连续进行历史最长的11天。此外，双方还将进行“双龙”联合登陆演习等大规模野外机动演习。 朝鲜外务省发言人17日在谈话中威胁说：“（联合军演）将面临前所未有的持续性、史无前例的强烈应对。”有分析认为，朝鲜正在以联合军演为借口进行挑衅。韩国军方人士表示：“正在密切关注朝鲜发射新型洲际导弹、第七次核试验和战略挑衅或局部武力示威的可能性。”

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