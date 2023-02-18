姜白虎两分本垒打-高永表善投……WBC韩国代表队在首次实战舞台上完胜NC队. February. 18, 2023 04:21. by 李憲宰 uni@donga.com. 2023年世界棒球经典赛（WBC）韩国代表队在首次实战中取得了令人振奋的胜利。 17日，李康哲主教练（KT）率领的国家队在美国亚利桑那州图森的Kino Sports Complex内老兵纪念体育场举行的与NC队的热身赛上，击出长短共14支安打，以8比2获胜。 比赛按照李教练和NC主教练姜仁权事先达成的协议，配合代表队投手们的状态检查，以7局制进行。从金广铉（SSG）开始，7名投手不论出局数多少，都投出了25个左右的投球数，每局都投。投手们用WBC官方用球进行了首次实战，像实际比赛一样使用了表面涂有泥土的球。 展现最佳投球威力的就是侧肩投球手高永表（KT）。高永表在面对5名击球手时，只让对方击出1个安打，取得了2个三振、无失分的成绩。投球数只有16个。高永表表示，“WBC官方用球虽然有些滑，但变速球比想象中发挥得更好。我们将更加精准地调整在击球手面前落下的变速球。” 在击球位上，姜白虎（KT）和崔廷（SSG）展现了良好的击球感。姜白虎在第2局面对宋铭基击出了先发制人的2分本垒打，崔廷在第3局从崔成永那里击出了1分本垒打。 另外，当天为了考察试图在本赛季后进军美国职棒大联盟的李政厚（Kiwoom），美职棒大联盟球探们大举聚集在了赛场上。据KBO透露，得克萨斯骑警队、洛杉矶道奇队、旧金山巨人队、纽约大都会队、底特律老虎队、波士顿红袜队、纽约洋基队、堪萨斯城酋长队、芝加哥小熊队等9支球队的球探们观看了比赛。当天作为头号击球手出场的李政厚在2次有效击球无安打后被替换下场，球探们纷纷走出了体育场。

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